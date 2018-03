Teatro Eidos. Domenica in scena "Il Paese dei sogni" “Con la luna per mano - la rivelazione delle piccole cose”

Andrà in scena domenica presso il Teatro De Simone, alle ore 17, l’ultimo appuntamento in programma per “Il Paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Il nuovo titolo in cartellone per la quattordicesima edizione sarà “Con la luna per mano - la rivelazione delle piccole cose”, della compagnia I Teatrini, scritto e diretto da Giovanna Facciolo (dal progetto di Rosa Rongone e Ramona Carnevale per “Il Teatro dell'Immaginario per le nuove generazioni - Percorsi d'Arte a Piazza Forcella”).