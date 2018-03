I Musei della Provincia di Benevento aperti a Pasquetta Ecco gli orari

I Musei della Provincia di Benevento saranno aperti il 2 aprile 2018 giorno di Pasquetta. Il Museo virtuale dell’Arco di Traiano presso la Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea, oltre che a Pasquetta, sarà aperto anche il 1° aprile 2018 di Pasqua.

Lo comunica il Presidente della Provincia Claudio Ricci, il quale si è dichiarato sicuro che, come per gli anni passati, i visitatori ai poli culturali del Sannio saranno numerosi.

Gli orari è per tutte le Istituzioni culturali 9.00-13.00 e 15.00-18.30. “L’apertura dei Musei il giorno di Pasquetta è la risposta che i cittadini amanti delle arti e dei luoghi di eccellenza artistici e culturali del Sannio si aspettano” - ha dichiarato Ricci -, che ha aggiunto: “La reazione ai vandalismi, ai ladri d’arte, alle aggressioni ed alla violenza stupida e becera è quella di fare anche di più del nostro dovere. Ancora una volta siamo riusciti a garantire l’apertura dei nostri Musei anche nel giorno della classica gita fuori porta, nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli che ci sono stati frapposti sul nostro cammino in particolare negli ultimi giorni. Siamo al lavoro ancora una volta per non privare il territorio del Sannio della sua grande, autentica ricchezza”

Redazione Bn