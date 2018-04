Un mondo di suoni per Tufacea Festività pasquali all’insegna della buona musica e non solo, a Sant’Agata de’Goti

E’ prevista, infatti, per oggi lunedì 2 aprile, alle ore 18.30, presso la Sala Cinema Italia di via Roma, l’esibizione di Tosca in “Appunti Musicali dal Mondo”.

L’evento rappresenta l’ultima tappa musicale del progetto “Un Mondo di Suoni per Tufacea” - intervento co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020 - Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura.

Sempre nell’ambito del progetto “Un Mondo di Suoni per Tufacea” continua a riscuotere grande successo di pubblico l’“Archeological Experience”, straordinaria exhibit multimediale a tema archeologico la cui apertura è prevista anche per tutto weekend di Pasqua. La mostra, allestita presso la chiesa di San Francesco nel cuore del centro Storico, resterà aperta fino al 6 maggio 2018.

Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti, fino ad esaurimento posti nel caso di spettacoli con posti a sedere in luoghi chiusi.

Redazione Bn