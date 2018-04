Benevento Longobarda: festa tesseramento 2018 Al via la macchina organizzativa degli eventi rievocativi

Domani domenica 8 aprile 2018 dalle 18.00 alle 20.30, presso i Giardini Angela Merici (ex Orsoline), in via Bosco Lucarelli a Benevento, si terrà la festa del tesseramento 2018 dell’associazione culturale Benevento Longobarda.

"Invitiamo tutti i nostri soci e sostenitori a rinnovare la tessera per l’anno in corso venendo a scoprire uno spazio recentemente riconsegnato alla città grazie all’impegno e al sacrificio di Don Marco Capaldo e di tutti i volontari della Parrocchia di Santa Maria della Verità, al Rione Triggio. Lo spazio dei Giardini Angela Merici, per molti anni conosciuto come sede delle Suore Orsoline, è del resto adiacente alla sede di Benevento Longobarda, in Via Bosco Lucarelli.

La festa del Tesseramento sarà un momento per rincontrarsi e dare l’avvio alla macchina organizzativa degli eventi rievocativi che vedranno Benevento Longobarda protagonista:

Si partirà il 14 e 15 aprile presso l’Abbazia di Sant’Anastasia a Ponte, dove si svolgerà un pregevolissimo concerto di musica medievale e verrà allestito un accampamento longobardo; si proseguirà il 19 e 20 maggio a Telese Terme, nello splendido scenario delle Terme Vecchie, che ospiteranno un piccolo villaggio longobardo con annesse locande medievali; momento fondamentale sarà infine la settima edizione della rievocazione storica de La Contesa di Sant’Eliano, che avrà luogo dal 2 al 10 giugno a Benevento.

Invitiamo per tanto i beneventani che volessero partecipare o far partecipare i propri figli minorenni alla rievocazione di giugno ad unirsi a noi domenica 8 aprile, in modo da facilitarci nell’organizzazione. Ricordiamo che anche quest’anno la manifestazione di giugno sarà completamente autofinanziata e per questo lanceremo nei prossimi giorni un crowd funding on line, che ci consentirà di capire quale sarà il budget della settima edizione. Anche per il 2018 il costo della tessera di socio sarà di 10 euro. Per chi non riuscisse ad essere presente domenica, ricordiamo che ci si può sempre tesserare in sede previo appuntamento telefonico al 3299734989."

Redazione Bn