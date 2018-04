"Il canto beneventano nel mondo" Convegno a Benevento

Con il patrocinio della Camera di Commercio di Benevento e in collaborazione con Claai Imprese, Unifortunato, la cooperativa sociale “il Faro”, Benevento Longobarda, delegazione Fai di Benevento e il coro Vox Pacem, lunedì 16 Aprile, ore 17.30-19.30, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Benevento, l’associazione culturale internazionale orbisophia presenta il convegno “The Beneventan Chant in the world, Il canto beneventano nel mondo”

Relatore: Matthew Peattie professore dell'Università di Cincinnati (USA). Intervengono: Patrizia Bonelli capo delegazione Fai Benevento, Alessio Fragnito presidente di Benevento Longobarda, Tetyana Shyshnyak presidente dell'associazione culturale internazionale orbisophia, ideatrice e direttore del coro “Vox Pacem” Padre Antonino Carillo biblista, guardiano del convento di San Francesco di Benevento

Il Convegno si concluderà con i saluti delle Autorità e un assaggio musicale dei brani di canto beneventano del coro Vox Pacem, un progetto di integrazione premiato anche dalla Santa Sede.

L’Associazione Culturale Internazionale “Orbisophia” propone un evento di grande rilevanza per tutta la comunità della città di Benevento e per tutti gli appassionati della storia longobarda e della storia della musica in generale.

Redazione Bn