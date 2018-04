Accordo tra Comune e Consolato della Federazione Russa Domani la firma del protocollo a Benevento

Domani alle ore 9,30, presso la sala Giunta di Palazzo Mosti, sarà firmato il Protocollo d’intesa tra il Comune di Benevento e il Consolato onorario della Federazione Russa in Campania per l'avvio di un percorso di cooperazione e collaborazione finalizzato ad agevolare le funzioni e le alte finalità diplomatiche del Consolato e le iniziative che sia il Comune di Benevento che il Consolato intenderanno intraprendere in campo turistico, economico, culturale e sociale, nonché nei rapporti tra cittadinanza italiana e cittadinanza russa.

Ad apporre la firma saranno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il console onorario della Federazione Russa in Campania, Vincenzo Schiavo.

Redazione Bn