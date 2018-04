Benevento città in fiore, prorogata data per le iscrizioni Posticipata al 14 maggio

Posticipata al 14 MAGGIO 2018 la data di chiusura di iscrizioni al Bando del Concorso “BENEVENTO CITTÀ IN FIORE” I° Edizione 2018, promosso dalla RETE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI BENEVENTO, organizzato e gestito dall’ASSOCIAZIONE INFORMAGIOVANI DI BENEVENTO, in partenariato con la DELEGAZIONE FAI DI BENEVENTO, in collaborazione con gli imprenditori del territorio, rivolto ai cittadini di Benevento per l’abbellimento, con decorazioni floreali, di vicoli, spazi urbani e particolari abitativi esterni, al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici della città.

'Benevento città in fiore', contenitore culturale che presenta appuntamenti in programma dal 15 aprile al 30 settembre, e l'omonimo concorso alla sua prima edizione che sarà in programma, invece, dal 1 marzo al 30 agosto.

Per partecipare basterà addobbare finestre, balconi, vetrine e vicoli con fiori e piante e seguire le istruzioni del concorso riportate dal sito dell'evento (beneventocittainfiore.it).

Il tutto porta la firma della Rete delle Associazioni per la valorizzazione e promozione turistica di Benevento che conta numerosi gruppi: associazione Informagiovani; Fai, Futuridea, Verehia, Lilis Laboratorio per l’informatica libera sannita, C.A.A.T. Arte Ambiente e Territorio, Fiab Sannio in Bici, Aeroclub, Sannio Camper Club, G.A.B. Gruppo Astrofili, Sannio Report, Ladebh, Lipu, Arcadia, Modavi e Kinetta.

Il progetto organizzato e gestito dall’associazione Informagiovani in partenariato con la delegazione Fai di Benevento, in collaborazione con operatori commerciali, incentiva e valorizza gli aspetti estetici, ambientali e turistici della città di Benevento.

A patrocinare l'iniziativa Slow tourism campania, Confindustria sezione turismo, Rete Campus, l’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, l’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali e confcooperative Campania.

Un nutrito gruppo che ha presentato l'evento in un incontro in programma a Palazzo Paolo V.