Il romanzo "Il Terzo Padre" di Collarile al Premio Strega Le congratulazioni delle ACLI Provinciali di Benevento

Le ACLI Provinciali di Benevento si congratulano con Mario Collarile, Delegato CONI per la Provincia di Benevento, per la candidatura ufficiale al Premio Strega 2018 con il suo ultimo romanzo “Il Terzo Padre” edito dalla Historica. “Formuliamo le nostre più sincere congratulazioni – dichiara il Presidente delle Acli Provinciali di Benevento, Danilo Parente – per questo importante risultato che vede l’avvocato Collarile come primobeneventano ad essere proposto per l’importante premio letterario. Conosciamo bene l’impegno che l’avvocato profonde quotidianamente nelle proprie attività e la passione che pone in ognuna di esse. Con lui abbiamo condiviso numerose iniziative tra cui il “IX Cammino di Riconciliazione e Pace” dell’anno scorso. La prossima ci vedrà impegnati il 27 aprile dinanzi all’Arco di Traiano per una serata rientrante nel ciclo di incontri promosso dall’Università Telematica Giustino Fortunato e da noi patrocinato dal titolo “L’Arco di Traiano e Benevento. Storia, società e tradizioni”. Da uomo di sport qual è, facciamo tutti il tifo per lui affinché possa approdare tra i finalisti della prestigiosa manifestazione.”