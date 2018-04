Raccontare il mondo con le foto per superare le disabilità Presentata l'iniziativa di Antonio Volpone: un corso di fotografia per persone diversamente abili

Coinvolgere chi resta parzialmente escluso dalla vita quotidiana per reinserirlo attraverso cultura e creatività superando le barriere architettoniche e mentali.

E' questo il senso del corso di fotografia per persone diversamente abili, presentato questa mattina a Benevento. Un corso autofinanziato e gratuito, nell'ambito dell'Ibiden Project, nato dall'impegno del fotografo Antonio Volpone.

“E' un sogno realizzato – ci spiega l'ideatore dell'iniziativa – che chiarisce anche come le foto scattate dagli allievi durante il corso saranno raccolte in una mostra ed in una pubblicazione”.

Otto lezioni teoriche e quattro pratiche con diversi tutor tra i quali fotografi d'esperienza, ma non solo: “parteciperanno come tutor anche gli allievi degli anni precedenti”.

Il corso si svolgerà presso il Convento dei Cappuccini del Sacro Cuore in collaborazione con numerosi associazioni: Caritas Sacro Cuore 'Il Pozzo di Giacobbe', l'Aism di Benevento, Ideas Edizioni, l'associazione Futuro Down, l'Istituto Comprensivo Statale 'Torre', il Comitato Insieme Per, E' più bello insieme centro sociale polifunzionale, Liceo Statale Guacci di Benevento, Uici Unione Ciechi e Ipovedenti, Unitalsi.

“Insegnare a fotografare ad una persona non vedente – conclude Volpone – non è semplice ma è un gran successo”. Tra i tutor del corso c'è il coinvolgimento di professionisti come Franco Cappellari e poi Mario De Tommasi, Franco Giannini, Generoso Marra, Diego Orlacchio, Pasquale Palmieri, Biagio Prisco, Michele Stanzione, Mario Taddeo, Alessandro Caporaso, Maurizio Bosco, Nicola Zotti, Antonio Volpone.

Ques'anno, poi, il progetto si arricchisce di un corso di disegno tenuto da Antonio Esposito.