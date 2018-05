Telesia e i Longobardi: la due giorni di Benevento Longobarda Il 9 e 20 maggio nelle Antiche Terme Jacobelli

L’Associazione Culturale Benevento Longobarda, in collaborazione con La Pro Loco ed altre associazioni di Telese Terme, ha organizzato per i prossimi 19 e 20 maggio una manifestazione storica che si svolgerà nello splendido scenario delle Antiche Terme Jacobelli. Sabato mattina alle 11 si svolgerà un convegno presso il centro culturale Bove a cui prenderanno parte Pasquale Carofano, sindaco di Telese Terme, Vincenzo Izzo, vicepresidente della Pro Loco, Rosario De Lillo, Università della Tuscia, Alessio Fragnito, presidente Benevento Longobarda, Paolo Cazzulo, esperto di marketing territoriale e turistico, Simone De Mauro, archeologo, i quali discuteranno di “Telesia e i longobardi”, cercando di definire il ruolo e le sorti della cittadina sannitica nel periodo longobardo. A partire dalle 18 di sabato e per l’intera giornata di domenica 20, verrà allestito l’accampamento storico nelle terme Jacobelli, uno spazio suggestivo che accoglierà le tende dei longobardi beneventani, il campo di tiro con l’arco storico, i banchi didattici di archeologia sperimentale, le locande medievali dove poter assaggiare i sapori dell’epoca.

La manifestazione storica ha lo scopo di far riscoprire il proprio passato e ci auguriamo che sia solo l’inizio di una proficua collaborazione tra l’associazione Benevento Longobarda e la comunità telesina, al fine di promuovere l’identità territoriale e implementare i flussi turistici, che già si presentano come abbastanza consistenti in tutta l’area telesina. Convinto che “l’unione fa la forza”, ci auguriamo che iniziative come queste possano moltiplicarsi e che le istituzioni si convincano sempre di più della valenza e dell’importanza della rievocazione storica, universalmente riconosciuta come una notevole attrazione turistica, una possibilità di sviluppo dei territori, un’opportunità di approfondimento storico senza uguali.

Dopo Telese, l’Associazione Benevento Longobarda sarà impegnata in altre iniziative di promozione della cultura longobarda beneventana, segnaliamo le manifestazioni imminenti: a Guardia Sanframondi il 25 e 26 maggio, a Capua il 27 maggio, a Benevento dal 2 al 10 giugno, ad Avella il 17 giugno, sul Monte Taburno il 22, 23 e 24 giugno.