Lutto nazionale: domani stop eventi a Benevento Lo ha comunicato il vicesindaco Picucci

Giornata di lutto nazionale domani per la tragedia che ha colpito Genova col crollo del viadotto Polcevera, anche a Benevento ogni manifestazione si fermerà. Come illustrato dal vicesindaco Oberdan Picucci: " A seguito della proclamazione di una giornata di lutto nazionale per sabato 18 agosto in ossequio alle vittime della tragedia di Genova il vice sindaco Oberdan Picucci, sentito il sindaco Mastella, ha disposto l'annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate dal Comune di Benevento per la giornata di domani (Estate in Villa e Proiezioni all'aperto in via Traiano". Si ringraziano gli organizzatori per la sensibilità dimostrata).