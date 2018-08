Concerto per 2 pianoforti a 4, 6 e 8 mani a Benevento All’evento è stato invitato il Console Onorarioper la Macedonia in Italia.

Distanza B-logia tra bianco e nero. Concerto per 2 pianoforti a 4, 6 e 8 mani domenica al Teatro San Vittorino con inizio alle ore 21,30.

La pianista macedone Anastasija Grgvska, ospite del Conservatorio di Benevento, si esibirà in duo con Brigida Miglioreinsieme ad Anita Rossi, Roberta Croce e Veronica Saccavino.Il Concerto “Distanza” sarà replicato a Kumanovo e Skopje. All’evento è stato invitato il Console Onorarioper la Macedonia in Italia.

Nella seconda serata di Città Spettacolo il Conservatorio di Musica “N. Sala” presenterà domenica 26 agosto al Teatro San Vittorinocon inizio alle ore 21.30, il Concerto “Distanza B-logia tra bianco e nero” per 2 pianoforti a 4,6 e 8 mani.Le pianiste che si esibirannosono Brigida Migliore, la macedone AnastasijaGrgvska, Anita Rossi, Roberta Croce e Veronica Saccavino.

“Un grazie sentito va al direttore Giuseppe Ilario per aver offerto la possibilità di presentare in una manifestazione di così grande rilievo come Città Spettacolo, il Concerto a 2 Pianoforti denominato Distanza B-logia tra bianco e nero, frutto di una lunga ed approfondita ricerca musicale,che – spiega ladocente di Pianoforte al N. SalaM° Carmelina Cirillo, ideatrice e curatrice dell’evento –si sviluppa anche con nuove creazioni, poiché l’interesse musicale per queste particolari formazioni pianistiche, dà luogo a trascrizioni e adattamenti compositivi, che quest’anno sono stati elaborati e proposti da Brigida Migliore, ricercatrice in musicologia all’Università di Aix-Marseille.Il Concerto a quattro, sei e otto mani, costituisce un “unicum” di quello a due pianoforti – continua il M° Cirillo - nel quale la partner musicale è una giovane concertista macedone, AnastsijaGrgovska, artista affermata nei Balcani ed in Europa, che ha aderito al progetto a due Pianoforti, circostanza che conferma, ancora una volta, l’apertura del Conservatorio N. Sala di Benevento, alle contaminazioni delle varie culture musicali.Al concerto di questa serane seguiranno, la prossima settimana, altri due in Macedonia, a Kumanovo e Skopje,nell’ambito del Progetto “Distanza”, grazie anche al sostegno del Ministero della Cultura macedone.”

Nel corso della serata è prevista il saluto da parte del Console Onorario per la Macedonia, invitato per l’occasione a rappresentare l’Ambasciata Macedone in Italia.

