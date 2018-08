Città Spettacolo e l'incanto della Mannoia Concerto sold out per l'inaugurazione. Ad Arbore la laurea honoris causa dal Conservatorio N. Sala

Luna piena per inaugurare le sei notti di Città spettacolo che alla sua 39esima edizione, la terza diretta da Renato Giordano, riscopre “L'orgoglio d'essere” tema del 2018.

Buona partecipazione per la prima serata con il concerto sold out di Fiorella Mannoia. L'interprete romana ha incantato tutti in due ore fitte fitte di spettacolo in piazza Castello.

I brani del suo ultimo disco Combattente sono stati il fil rouge di uno spettacolo in cui la protagonista non ha lesinato i grandi successi e gli omaggi ai protagonisti più importanti della canzone italiana: da Mina a Battisti, da Renato Zero a Pino Daniele.

Tra un brano e l'altro la Mannoia ha parlato al suo pubblico, lo ha incitato a combattere, sempre. Perchè solo chi non combatte ha già perso. Lo ha invitato ad abbattere muri e confini e a ritrovare l'umanità, a restare uniti e a rivendicare il diritto ad essere felici.

Una serata scivolata via veloce, intensa e senza fronzoli. Vera e umana. Pronta a raccontare la vita con le sue gioie e le sue tristezze. Pronta a regalare immense emozioni.

Un concerto dove lo spettacolo è la musica, quella della band potente composta da Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco, alle percussioni e alla direzione musicale.

Un concerto dove lo spettacolo è la voce unica e inconfondibile di Fiorella Mannoia che ha saputo affascinare tutti con i suoi successi fino al sigillo con le attesissime Quello che le donne non dicono e Il cielo d'Irlanda.

Per la prima serata del festival spazio anche alla street dance, al teatro off all'Hortus Conclusus e alle presentazioni letterarie in piazza Torre.

Spazio alle note 'fantastiche' del Concerto Disney del Conservatorio Nicola Sala. Appuntamento preceduto da un annuncio del sindaco Mastella. Renzo Arbore, nel prossimo settembre, sarà insignito della laurea honoris causa dal Nicola Sala che lo scorso anno ha attivato il primo corso in Italia dedicato alla Canzone Napoletana.

Stasera seconda intenso appuntamento che ruota attorno all'omaggio alla grande attrice Marina Confalone che con Una Relazione per un’Accademia di Kafka, di cui cura anche la regia, sarà in anteprima nazionale al Teatro De Simone alle 21 (8 euro), in replica anche il giorno successivo.