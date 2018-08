Samnia mette in mostra il territorio L'associazione turistico - culturale ha presentato le sue attività nell'ambito di Città Spettacolo

Scoprire il territorio, conoscere non solo luoghi ma anche storia, tradizioni, usi e leggende. Coglierne l'essenza da chi lo ama e si impegna a studiarlo per trasmettere l'identità più vera.

E' questo l'intento dell'associazione turistico culturale Samnia che si impegna nella valorizzazione e promozione del Sannio.

Samnia nasce, circa un anno fa, per studiare e incentivare un sistema di turismo sostenibile, fondato sulla cultura e sulla ricerca.

E in un territorio come il Sannio, che trova la sua ricchezza nella cultura plurisecolare e in una spiccata identità è essenziale che si parta dalla conoscenza e dallo studio delle risorse evitando quelle scelte calate dall’alto per meri fini speculativi

Evitando lo sfruttamento dei territori ma ricercandone l'identità.

L'associazione ha presentato le sue attività nell'ambito della 39esima edizione della rassegna Benevento Città Spettacolo, che per l'edizione 2018 declina il tema “L'orgoglio d'essere”.

Il Presidente Giuseppe del Grosso e una delle socie Maria Grazia Rumolo hanno raccontato le proposte elaborate da Samnia che ha voluto tracciare una serie di itinerari che indagano Benevento e la sua provincia. Dalla millenaria storia della città alle valli del Tammaro e del Fortore, dai borghi e dai castelli medioevali alla Valle Telesina, passando per l'antica Caudium e senza dimenticare la meraviglia del massiccio del taburno.

Non solo. Gli itinerari di Samnia guardano anche al collegamento con altre realtà campane a partire da Napoli con la quale Benevento si collega in particolare per due temi: San Giuseppe Moscati e la magia delle streghe.

L'associazione ha elaborato e proposto anche una serie di eventi appassionanti. “Alla scoperta dei tesori di Benevento” è una caccia al tesoro che consente l'esplorazione della città sotto forma di gioco.

E' possibile scoprire il dietro le quinte degli esperimenti da laboratorio più appassionanti attraverso “Il festival della Scienza”, proposto con grande successo nello scorso maggio.

“San Martino: prova e appila” prende spunto dalle usanze del mondo rurale ed è dedicato ad uno de prodotti tipici più amati de Sannio: il vino.

Non manca l'impegno dell'associazione anche riguardo alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici. Vino, olio, formaggi e prodotti da forno come le fiavole, gustosi quanto semplici rustici a base di uova e formaggio in attesa del marchio igp (indicazione geografica protetta).