'Undergrinder gang' live a Benevento per la notte trap Stasera dalle 23 in Piazzetta Vari in scena il collettivo di artisti sanniti

Benevento Città Spettacolo sperimenta una serata, una notte all’insegna della musica, della storia del genere trap.

La 39esima edizione della rassegna, che declina il tema “L'orgoglio d'essere”, si lascia convincere da un nuovo e appassionante discorso musicale.

E se il palco di piazza Castello ospita Geolier, Luchè e Tedua, in piazzetta Vari si declina lo stesso genere ma protagonisti saranno talenti tutti beneventani.

Dalle 23 spazio a Undergrinder gang in concerto (ingresso libero), un collettivo musicale nato nel 2014 e composto da Lil Manda (Eugenio Ciullo), JR Boy (Rossano Junior Calicchio), Darry Bryan (Dario Moro), Cyber Cina (Ciro Fiorentino), Secco Jones (Simone Aversano).



La sperimentazione di un nuovo genere musicale li ha portati ad esibirsi in diverse jem session e live, per lo più in provincia, ma non sono mancate al collettivo anche le 'uscite' dal Sannio, tra le quali da segnalare una puntata a Bologna.

E quella per Città Spettacolo sarà un'uscita che si preannuncia speciale: si parte con un dj set di Darry Brian per proseguire con il live show in cui sarà presentato anche un nuovo brano del collettivo, uscito solo pochi giorni fa e intitolato “Piano Zero”. Spazio anche ai brani dell'ep pubblicato nel luglio scorso “2147” che raccoglie le produzione di Darry Bryan e Nathys, per una serata fitta fitta.

Il titolo dell'EP 2147 vuol dire UDG, l'acronimo di Undergrinder, in cui ogni numero corrisponde a una lettera dell'alfabeto americano.

All'Ep ha collaborato per le produzioni musicali anche Nathys ed alcune tracce sono state mixate e masterizzate da Daves the Kid, noto produttore italiano.

I ragazzi, come detto tutti di Benevento, hanno prodotto e registrato autonomamente i loro prodotti musicali. Per seguirli e conoscere ogni curiosità undergrinder.it è il loro sito web. E' possibile seguirli anche sui loro profili instagram che sono: @lilmandaofficial; @jrboyofficial; @darrybryan; @cyber_cina; @seccojones_sosa; @nathys_beats (che ha collaborato alla produzione dell'ep) e @davesthekid (che ha fatto mix e master).