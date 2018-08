"Back to School" al Museo del Sannio Rivolta agli studenti in procinto di rientrare, a breve, tra i banchi di scuola.

“Back to School” è la nuova iniziativa organizzata presso il Museo del Sannio di Benevento, rivolta a tutti i giovani in procinto di rientrare, a breve, tra i banchi di scuola.

Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci, che ha condiviso la proposta della Società Mediateur, concessionaria di attività culturali, di accoglienza e di accompagnamento presso il Museo del Sannio. L’obiettiuvo è quello di realizzare un vero e proprio “servizio di riaccompagnamento” verso la ripresa dell’anno scolastico, consigliato soprattutto per alunni di scuole medie e superiori (età 13-18 anni).

Le vacanze sono ormai agli sgoccioli ed occorre che soprattutto gli allievi siano pronti ad affrontare le nuove sfide dell’Anno scolastico.

“Back to School” consiste, secondo il progetto di Mediateur, condiviuso dalla responsabile della rete museale della Provincia, Gabriella Gomma, in speciali “gioco-lezioni” sull’arte e sulla storia, utili a rinfrescare la memoria e a riprendere l’allenamento mentale dopo la meritata vacanza. Insomma si tratta di un vero e proprio percorso di “riacclimatamento” per poter riprendere il lavoro tra i banchi.

Dal 4 al 7 settembre 2018, ogni mattina a partire dalle ore 10.00, le lezioni si svolgeranno secondo una formula originale che prevede visita alle collezioni del museo, comprensione e discussione di alcune tra le più significative opere esposte e gioco-verifica finale. Dall’antica Roma all’Età moderna, passando per il Medioevo e il Rinascimento, I partecipanti potranno riprendere contatto con il proprio impegno quotidiano in maniera ludica e informale

Back to school è un vero e proprio. È consigliabile la prenotazione, che può avvenire ai recapiti dell’Infopoint del Museo in Piazza Matteotti: e-mail museodelsannio@mediateur.it, telefono n. 331 5073873, pagina Facebook “Infopoint Museo del Sannio”.