Stasera "Cavalleria Rusticana" a piazza Santa Sofia Realizzata dal Conservatorio di Musica «Nicola Sala» per Benevento Città Spettacolo

Questa sera, venerdì 31 agosto, alle ore 21.00, con ingresso libero, in Piazza Santa Sofia, il Conservatorio di Musica «Nicola Sala» di Benevento presenta l’opera “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni.

Lo spettacolo è frutto della programmazione didattico-artistica, affidate a qualificate compagini musicali: numerosissimi studenti e docenti, impegnati a pieno ritmo nella realizzazione di questa celebre opera lirica che permette al Conservatorio cittadino di avere un ruolo da protagonista all’interno della kermesse di Città Spettacolo 2018.

A guidare l’Orchestra Sinfonica, i solisti ed il Coro del “Nicola Sala” sarà il M° Maurizio Petrolo, docente presso l’istituto di Alta Formazione Musicale sannita. La regia è affidata al M° Michele Sorrentino Mangini, docente presso il Conservatorio sannita. La compagine corale del Conservatorio beneventano, preparata e guidata dal M° Adriana Accardo e dal M° Rossella Vendemia - titolari di cattedra presso il “Nicola Sala” - sarà affiancata dal Coro Dauno “U. Giordano”di Foggia, diretto dal M° Luciano Fiore, anch’egli docente presso l’Istituzione sannita. Questi gli interpreti: Marta Fiorillo, Santuzza; Francesco Paolo Panni, Turiddu; Moonjin Kim, Mamma Lucia; Fabrizio Crisci, Alfio; Gilda Pennucci Molinaro, Lola.

Estremamente soddisfatto il Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, che esprime grande apprezzamento per l’enorme impegno di docenti e studenti e per lo sforzo della complessa macchina organizzativa. «Un team di docenti e studenti – ribadisce il direttore Ilario – che ha lavorato con costanza e dedizione, evidenziando il felice connubio di una offerta formativa e di una progettualità artistica che si coordinano in maniera efficace».

«Ancora una volta – fa eco il presidente Caterina Meglio - il Conservatorio di musica di Benevento si configura come una eccellente realtà di formazione didattica e di attività di produzione, con il creativo coinvolgimento di studenti e docenti, e si proietta, con una forte responsabilità artistica e culturale, in maniera propositiva e dinamica sul territorio».