Si presenta il libro "Cielo da vedere e terra da camminare" Venerdì 7 settembre alle ore 17 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori

Si terrà venerdì 7 settembre alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori la presentazione del romanzo Cielo da vedere e terra da camminare di Mario D’Agostino, di Pesco Sannita, per i tipi di IDEAS Edizioni e con il patrocinio della Provincia di Benevento.

Alla presentazione interverranno Ruggero Pilla, Procuratore Emerito della Repubblica, Carmine Nardone, Presidente Futuridea, Mario D’Agostino, Autore. Il pomeriggio sarà moderato da Enza Nunziato,giornalista e arricchita da letture recitate.

Il libro narra le vicende di una famiglia contadina del Sud ambientate tra la fine della seconda guerra mondiale e gli inizi del terzo millennio. Si tratta di una sorta di romanzo storico in cui, sullo sfondo dei fatti che scorrono in primo piano, si intravedono in filigrana tutti i principali rivolgimenti politici e socioeconomici dell’epoca. A scanso di equivoci, però, occorre precisare che solo i luoghi descritti, e nemmeno quelli in maniera sempre puntuale, corrispondono al vero. La storia raccontata, invece, è di pura invenzione. Ogni riferimento a persone o a fatti reali, perciò, deve ritenersi meramente casuale.