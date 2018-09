Una rievocazione storica dedicata a Sanniti e Gladiatori Nel suggestivo scenario dell'area archeologica dei Santi Quaranta

Sabato 15 e domenica 16 settembre 2018, l'associazione Benevento Longobarda realizzerà una rievocazione storica dedicata a Sanniti e Gladiatori nel suggestivo scenario dell'area archeologica dei Santi Quaranta a Benevento.

Per la terza volta Benevento Longobarda si cimenterà col popolo che ha dato il nome al territorio, riportando in vita la sua gloriosa storia. L'evento avrà una simpatica "vigilia" venerdì 14 con la trasmissione su schermo gigante della partita di calcio tra Venezia e Benevento, sempre ai Santi Quaranta.

Per la realizzazione della rievocazione Benevento Longobarda avrà l'onore e il piacere di collaborare, di nuovo, con diverse realtà rievocative del Sud Italia: il gruppo di rievocazione sanniti Samnites, di cui siamo parte integrante; l'associazione di rievocazione Reenactment Society, con cui abbiamo collaborato al Mann di Napoli; i cari amici del "Ver Sacrum e Rituali dei Sanniti" di Bojano, evento rievocativo molisano che da diversi anni viene realizzato a cura della Fidapa di Bojano e che lo scorso anno venne riproposto lungo Corso Garibaldi.

A contribuire alla riuscita dell'evento ci saranno, come sempre, l'Associazione Sannio Report, l'ecovineria Fautrix, produttori locali e singoli cittadini animati dal desiderio di far rivivere, insieme a noi, i gloriosi fasti del popolo Sannita. Durante la manifestazione saranno attive le locande con prodotti a km zero e birre artigianali. Come consuetudine, anche questo evento è realizzato senza soldi pubblici ed è interamente finanziato da Benevento Longobarda e dai tanti cittadini che vorranno dare il proprio contributo durante la rievocazione.

Redazione Bn