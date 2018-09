Conservatorio Nicola Sala, ok a nuovi corsi di laurea Il Ministero autorizza

Ancora un ulteriore successo premia il percorso d’innovazione che caratterizza ormai da quattro anni il Conservatorio “Nicola Sala”: il Miur – Ministero dell’istruzione, università e ricerca – ha appena approvato i nuovi percorsi di studi delle seguenti Lauree di Primo livello: Direzione di Coro e composizione corale- Indirizzo direttore musicale di palcoscenico, Popular music (tutti gli indirizzi).

Si tratta di percorsi formativi innovativi che pongono l’Istituzione di Alta Formazione Musicale sannita all’avanguardia nella ricerca di uno sbocco lavorativo per i propri studenti. A breve saranno riaperte le iscrizione per le domande di ammissione ai nuovi percorsi didattici autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Meritata soddisfazione per il presidente del Conservatorio, Caterina Meglio, e per il direttore, Giuseppe Ilario. «Si tratta di un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita. L’approvazione delle lauree di primo livello in direzione di coro e composizione corale- Indirizzo direttore musicale di palcoscenico, Popular music (tutti gli indirizzi) costituisce un significativo tassello per la crescita del Conservatorio beneventano, che si qualifica sempre più come polo formativo didattico-artistico di pregiata eccellenza».

Redazione Bn