"Percorsi di domenica", in campo il Collettivo Benevento Visita delle aree fluviali ad occidente della città

Il Collettivo Benevento organizza un programma di passeggiate culturali dal titolo “Percorsi di domenica”. Sulla scia del successo riscontrato dai salotti culturali, sul tema dei ”percorsi” come esperienza e conoscenza, tenuti nello scorso mese di giugno, vengono proposte alcune passeggiate culturali per meglio conoscere la città di Benevento.

La prima di esse si svolgerà domenica prossima, 30 settembre, e avrà come obiettivo la visita delle aree fluviali ad occidente della città, verso la confluenza dei due fiumi Sabato e Calore.

Il raduno avverrà alle ore 9,00 a piazza Bissolati e da lì, superato il ponte Vanvitelli, si procederà per via Posillipo, via Torre della Catena, la confluenza del Sabato nel Calore, e si concluderà nell’area naturalistica di contrada Cellarulo. Verranno illustrati molteplici punti di interesse archeologico, quali le antiche terme, il bue Apis, i resti dell’Anfiteatro, il ponte Leproso e il Ponte Fratto, ma anche emergenze ambientali con la loro ricchezza di flora e di fauna.

La passeggiata verrà guidata dall’architetto Marcello Stefanucci, presidente della Lipu, con la collaborazione degli storici Maurizio Cimino e Francesco Morante.

Per l’equipaggiamento si consiglia di indossare scarpe comode e adatte a un percorso sterrato, di munirsi di un cappello e di una bottiglietta d’acqua. Nel caso di maltempo, la passeggiata verrà spostata alla domenica successiva.

Nelle domeniche seguenti si svolgeranno altri due itinerari, uno dedicato al Chiostro di Santa Sofia, con la sua ricchezza scultorea, e l’altro dedicato alla Benevento classica, per tentare una lettura inedita del primitivo circuito murario di epoca romana. La partecipazione è libera, gratuita e non necessita di prenotazioni.

Redazione Bn