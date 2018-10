Brilla nel mondo la pittrice e giornalista campana Rosa Leone Proseguono con successo gli appuntamenti artistici

Continua con successo il percorso artistico della pittrice e giornalista campana Rosa Leone, da poco di ritorno dalla cittadina umbra, Spoleto, Patrimonio Unesco, dove si è appena concluso lo Spoleto Art Festival in the City 2018, kermesse internazionale che ha visto protagonisti, in quest’ultima edizione, ben 401 artisti tra italiani e stranieri.

Definita la più grande e autorevole manifestazione d’arte d’Europa, con 3500 opere esposte in 84 gallerie dislocate in tutto il borgo antico, nei luoghi più caratteristici e suggestivi del centro, oltre 2000 artisti presenti, scelti da un processo accurato di selezione, ha visto anche il nome della pittrice Rosa Leone, giornalista, direttore responsabile del quotidiano ilgre, e presidente dell’Associazione ilgre cultura&comunicazione di Benevento, già vincitrice di numerosi premi, ultimo il Premio Spoleto Art Festival il 7 luglio 2018. L’opera vincitrice del premio è attualmente in mostra a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

La sua arte, apprezzata dal pubblico e dalla critica, è stata selezionata anche per la 3^ Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno, in corso presso lo storico Palazzo Fruscione, nel centro antico della città, dal 6 ottobre al 18 novembre 2018. Altro appuntamento importante per l’artista Rosa Leone è previsto dal 16 al 19 novembre 2018 alla Fiera di Padova con Arte Padova/Contemporary Art Talent Show, Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea.

Redazione Bn