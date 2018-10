'Il Bene mio', film girato ad Apice presentato a Benevento Presso la Multisala Gaveli con il regista Pippo Mezzapesa ed il sindaco di Apice

Domani, domenica 14 ottobre alle ore 20.30 presso la Multisala Gaveli il regista del film il "Bene mio" incontrerà la stampa e saluterà il pubblico prima della visione del film "Il bene mio", che ha conquistato critica e pubblico ed ha riscosso apprezzamento nella scorsa Mostra del Cinema di Venezia, vantando un cast eccezionale come Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi, Caterina Valente e Teresa Saponangelo, ed è una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli.

Presente all'incontro anche il Sindaco di Apice, Antonietta Ida Albanese: "Siamo onorati – ha dichiarato il primo cittadino - come amministrazione di aver ospitato il prestigioso cast del film il bene mio ed il suo regista Pippo Mezzapesa nel nostro borgo di Apice. Ho visto in anteprima il film, è di grande bellezza, sensibilità e contenuti . La trama di questo film mi ha toccato profondamente perché racconta un po' la nostra storia. Anche noi abbiamo dovuto lasciare per forza il nostro paese.... ne siamo stati sradicati come un albero.... le cui radici però sono rimaste ad Apice Vecchia, è lì infatti che giacciono i semi della nostra memoria custode del passato e progetto per il futuro, è lì che e' nascosta una parte della nostra anima.

Suggestiva e' questa atmosfera del nostro Borgo che ha ripreso vita nella pellicola del regista Mezzapesa, riportando nei cittadini di Apice i ricordi della loro vita tra i vicoli e piazze rimaste indelebili nei nostri cuori".

Come Spiega Pippo Mezzapesa, l'origine del film "Il bene mio" è il fascino per certi "paesi fantasma" lentamente o improvvisamente spopolati per eventi traumatici.

Per la sua seconda opera dopo Il Paese delle spose infelici del 2011, ha scelto ambientazioni con una grande carica suggestiva, particolarissime scovate nelle provincie di Bari e Benevento e mescolate per ricreare un luogo fantastico ''Provvidenza" dove un irriducibile sopravvissuto e' il custode della memoria di tutta una comunità che ha abbandonato il paese, e - in qualche modo - ha perso le proprie radici ed i ricordi piu' cari.