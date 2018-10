"Alla scoperta della Cattedrale di Benevento" Gruppo Fai Giovani in campo

Si sono concluse le Giornate di Autunno del Fondo Ambiente Italiano che hanno visto la passione e l'impegno di tutto il gruppo Fai Giovani di Benevento che ha portato al grande successo di queste due giornate svolte in collaborazione con la diocesi di Benevento.

Ancora una volta si è riusciti nell'intento di stimolare l’interesse verso un luogo molto amato della città di Benevento, la Cattedrale di "S.Maria Assunta", il nostro duomo, che ha sorpreso i visitatori con aspetti inediti quale l'apertura eccezionale della torre campanaria.

"Ringraziamo tutti i visitatori che hanno partecipato entusiasti alle Giornate FAI di Autunno lasciandosi coinvolgere dai luoghi aperti, e contribuito alla missione dell’associazione con i loro contributi o iscrivendosi e tutti i nostri volontari FAI che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione.

Indispensabile, inoltre, ringraziare chi ha reso possibile questo evento: Felice Accrocca - Arcivescovo di Benevento, Mons.Mario Santo Iadanza - Vicario Episcopale per la Cultura, Mons.Abramo Martignetti - Rettore della Cattedrale Santa Maria Assunta.

Ringraziamo, gli Apprendisti Ciceroni®, giovani studenti del Liceo Artistico Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio" e del Liceo scientifico Galilei-Vetrone di Benevento. Chi è stato affidato il compito di illustrare aspetti storici e artistici del bene, preparati grazie all’impegno di dirigenti e docenti e tutti alla primissima esperienza, che ci hanno sorpresi e commossi per il loro entusiasmo. Ringraziamo, inoltre, i Dirigenti del Liceo Artistico Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio" e del Liceo Scientifico "Galilei-Vetrone". il prof.Angelo Bosco, la prof.ssa Paola Caruso, il Dott.Giovanni Liparulo e gli archeologi Marina Maio e Giannicola Barone per il prezioso contributo apportato e gli organi di stampa e radio tv che non mancano mai di seguire le nostre attività. Continuate a seguire le iniziative della Delegazione Fai di Benevento e del Gruppo Giovani sulla pagina fb e su instagram."

Redazione Bn