Il mito classico in una mostra a Benevento Biblioteca provinciale: "Mitologica, divinità ed eroi nell’antica Grecia"

Mitologica – divinità ed eroi nell’antica Grecia” è il titolo della mostra bibliografica che si inaugurerà martedì 23 ottobre alle ore 11.00 presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale di Benevento “Antonio Mellusi” al Corso Garibaldi - Palazzo Terragnoli del capoluogo sannita.

Lo comunica il Presidente della Provincia Claudio Ricci, che ha promosso con Epsilon, l’evento nel contesto delle politiche culturali dell’Ente.

La mostra “Mitologica” è rivolta principalmente alle ragazze e ai ragazzi delle Elementari e Medie, rafforzando o ripercorrendo le conoscenze già maturate nelle Aule Scolastiche sul tema delle civiltà classiche del Mediterraneo, puntando su una offerta divertente di contenuti e di contributi capaci di sollecitare la curiosità dei giovani Allievi su un percorso storico, culturale e civile costituente l’essenza stessa della nostra identità.

Oggetto fondamentale della Mostra è il racconto, cioè la risposta che gli Uomini si sono costruiti a fronte delle più ardue domande esistenziali e sui fenomeni della realtà esterna.

Non potendo dare una risposta secca, unitaria e convincente al cospetto dell’Universo e degli eventi e dei fenomeni naturali che sfuggono alla comprensione (quali l’alternarsi del giorno e della notte o il cambio delle stagioni), oppure di fronte al nascere, al declinare della vita, alla morte, gli esseri umani, in tutti gli angoli del pianeta, hanno sempre provato sbigottimento e meraviglia e hanno cercato di dare una interpretazione a ciò che accadeva sotto i loro occhi.

Da qui, il racconto costituente il mito, e cioè un tentativo di risposta (spesso assai suggestiva e coinvolgente) ai grandi interrogativi dell’esistenza; uno sforzo intellettuale volto a dare una spiegazione, ovviamente in termini fantastici ed allegorici, in assenza di conoscenze scientifiche e psicologiche. Nel cuore del racconto e del mito, tuttavia, si veniva costruendo e si affidava a tutti un ordine etico e morale, all’interno del quale l’uomo poteva riconoscersi e trovare il senso di ogni accadimento. I Greci, come i Romani poi, hanno cercato e trovato nei rispettivi miti i punti di riferimento morali e religiosi sui quali costruire le loro società.

“Mitologica – divinità ed eroi nell’antica Grecia” alla Biblioteca Provinciale “Mellusi” favorisce dunque un incontro con il fantastico ed è occasione da non perdere per conoscere le più antiche divinità greche e le loro avvincenti storie. Il percorso prevede una introduzione al concetto stesso di Mito immaginata per il pubblico più giovane, sfruttando una pannellistica didattica riccamente illustrata per affrontare le principali fasi della nascita degli dèi; naturalmente saranno esposti alcuni tra i libri presenti nella raccolta della Sezione Ragazzi dedicati alla mitologia e ai suoi eroi, e, per l’occasione, si terranno letture ad alta voce di brani scelti per narrare le storie di giovani eroine, di guerre famose e di viaggi leggendari.

La mostra bibliografica resterà attiva dal 23 ottobre al 9 novembre 2018, presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” di Benevento, con apertura tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, ed i pomeriggi di martedì mercoledì e giovedì dalle 14.45 alle 17.45. L’ingresso è libero. Per le scolaresche ed i gruppi è necessaria la prenotazione che si può effettuare telefonando in Mediateca allo 0824-21204, o inviando una mail amediateca@provincia.benevento.it.

Redazione Bn