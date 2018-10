Anpi: la presidente nazionale Nespolo a Benevento Venerdì 26 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca per presentare libro Sentieri di resistenza

La presidente nazionale dell'Anpi Carla Nespolo sarà in città venerdì 26 ottobre alle ore 17.00 alla Biblioteca provinciale in occasione della presentazione del libro Sentieri di resistenza che raccoglie gli atti del primo ciclo di seminari organizzato dall'Officina di studi storico-politici “Maria Penna” dell'Anpi di Benevento.

In quella occasione sarà presentato anche il nuovo ciclo di seminari dal titolo “Territori, storie, mondi”, organizzato dall'Anpi Benevento con la Federazione Lavoratori della Conoscenza della Cgil rappresentata dal segretario regionale Alessandro Rapezzi e l'associazione Proteo Fare Sapere con il presidente nazionale Sergio Sorella.

La locale associazione dei partigiani già da tempo collabora con le scuole di ogni ordine e grado per offrire un sostegno alla formazione storica e per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva. A questo fondamentale e prezioso lavoro si affiancano gli incontri seminariali che, gratuiti ed aperti a tutti, oltre ad essere stati nella precedente edizione momento di incontro e confronto vivo e partecipato, da quest'anno costituiranno anche attività di aggiornamento e formazione per il personale docente della scuola.