Mulino dei Piccoli, in scena "Raccontami Odisseo" Torna l’ appuntamento con la rassegna teatrale per bambini dai 5 ai 12 anni

Sabato 27 e domenica 28 ottobre, alle ore 18.00, presso il Mulino Pacifico di via Appio Claudio, torna il “Mulino dei Piccoli” con lo spettacolo “Raccontami Odisseo”, liberamente ispirato all’Odissea, celebre poema epico.

La rassegna teatrale, dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni, promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento e prodotta in collaborazione con I due della città del sole, giunta alla sua quarta edizione, prevede 4 spettacoli teatrali interattivi , con doppio appuntamento, ogni tre settimane, da ottobre a gennaio.

“Raccontami Odisseo”, scritto da Carlotta Boccaccino, sarà interpretato da Assunta Maria Berruti, Carlotta Boccaccino, Antonio Dell’Isola e Celeste Mervoglino. L’allestimento scenografico è a cura di Giovanni Calicchio. Ogni messa in scena vede la partecipazione diretta dei bambini, attraverso simpatiche “comparsate” e improvvisazioni a favore dei personaggi protagonisti. Previste anche in questa quarta edizione una serie di attività post spettacolo di volta in volta diverse.

Dalle note di regia:“ Raccontami, O Musa, delle eroiche imprese dell’astuto Odisseo, che sfidò il volere degli Dei e navigò per vent’anni con l’unico desiderio di rivedere la sua amata Penelope”. (Foto Fucci).

Redazione Bn