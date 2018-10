Acquisto testi scolastici, aperti i termini per le domande Vanno presentate alla scuola di appartenenza entro il 30 novembre 2018

L’Ufficio Istruzione del Comune di Benevento rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 da parte degli alunni che frequentano le scuole medie e superiori, sia statali che paritarie, ubicate in città e il cui reddito familiare ISEE, riferito all’anno 2018, rientri nelle seguenti fasce:

Fascia 1 ISEE da € 0 a euro 10.633,00; fascia 2 ISEE da € 10.633,00 a € 13.300,00.

Nell’eventualità di ISEE pari a zero i richiedenti devono attestare e quantificare, pena esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi da cui traggono sostentamento.

L’istanza può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Benevento (www.comune.benevento.it) o ritirata presso la scuola di appartenenza, presso l’URP del Comune di Benevento (via del Pomerio, Palazzo ex Impregilo) o presso l’Ufficio Istruzione (viale dell’Università n. 10);

Le domande vanno presentate alla scuola di appartenenza entro il 30 novembre 2018, allegando:

Certificazione ISEE in corso di validità nell’anno 2018; copia del documento di riconoscimento e codice fiscale; fattura o scontrini originali relativi alla spesa sostenuta e comprovanti l’acquisto dei libri di testo, con indicazione della classe frequentata nell’anno scolastico 2018/2019;

Successivamente, ciascuna scuola provvederà alla trasmissione della richiesta e della documentazione allegata al Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Istruzione, ubicato presso il Settore Servizi al Cittadino (viale dell’Università 10) o a mezzo telefono ai seguenti numeri: 0824/772614 e 0824/772625.

Redazione Bn