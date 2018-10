Venerdì mostra documentaria "La guerra è finita. 1918-2018" Archivio di Stato di Benevento in collaborazione con l’Associazione Culturale Arte Litteram

A conclusione delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, l’Archivio di Stato di Benevento in collaborazione con l’Associazione Culturale Arte Litteram, venerdì 2 novembre alle ore 16,30 aprirà al pubblico la mostra documentaria “La guerra è finita. 1918-2018”.

Sarà riproposta la documentazione esposta nella mostra allestita nel 2014 in occasione dell’apertura delle celebrazioni dell’anniversario. Accanto ai documenti militari dei tanti giovani, circa 4000, che persero la vita tra il 1915 ed il 1918 a causa delle vicende belliche, ai grafici che propongono tracce particolari -quali i numeri, le date, i luoghi, i reggimenti, le cause di morte, i paesi d’origine- verranno esposte riproduzioni in grande formato delle prime pagine tratte da Il Mattino inerenti i momenti più importanti del primo conflitto mondiale.

L’obiettivo dell’evento è coniugare le storie individuali dei militari sanniti proiettandole nel contesto delle vicende mondiali così come testimoniate dalle pagine della stampa nazionale e locale. La mostra sarà visitabile fino al 24 novembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, il sabato dalle ore 9 alle 13.