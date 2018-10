Una passeggiata "Sui passi di San Pietro" L'appuntamento è per domenica 11 novembre

Domenica 28 ottobre, per le avverse condizioni meteo, non è stato possibile svolgere la programmata passeggiata “Sui passi di San Pietro”, organizzata dal Collettivo Benevento. Con i convenuti e le persone interessate, si è concordato di posticipare questo evento di quindici giorni, per evitare la coincidenza con il ponte di Ognissanti. Pertanto il nuovo appuntamento è per domenica 11 novembre, sempre alle ore 10:00, con raduno alla Rocca dei Rettori.

Si ricorda che questo itinerario rientra nel programma “Percorsi di Domenica”, organizzato dal Collettivo Benevento ed è dedicato alla Benevento classica del I secolo, al tempo in cui iniziarono a giungere a Roma i primi apostoli e i primi adepti del cristianesimo, anche passando per Benevento.

Il percorso, della durata di circa due ore, si snoderà lungo piazza Piano di Corte, Arco di Traiano, via del Pomerio, piazza Santa Maria, Arco del Sacramento, via Annunziata, per far ritorno alla Rocca. L’itinerario sarà illustrato dall’architetto Francesco Morante, docente di storia dell’arte al Liceo Guacci, e consentirà di capire quale fosse il circuito murario romano, con le relative porte, e l’ubicazione di alcuni luoghi specifici quali l’Iseo e il Foro imperiale. La partecipazione è libera, gratuita e non necessita di prenotazioni.

"Si consiglia di scaricare sul proprio smartphone i due file allegati, che saranno di necessario supporto per comprendere l'itinerario che verrà illustrato. In caso di ulteriore maltempo, la passeggiata sarà rimandata a stagioni più miti ed asciutte."

