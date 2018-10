Si è conclusa la mostra sulla "Vittoria Alata" a Benevento Patrocinio morale della Provincia di Benevento e dell’Unione Nazionale Ufficiale in congedo

La mostra, consistente in una raccolta di foto d diversa provenienza ed epoca, ritoccate digitalmente da Valentina Saccomanno, concerne il grande progetto artistico realizzato da Publio Morbiducci (1889-1963) per commemorare quanti persero la vita per la Patria nel corso della Prima Guerra Mondiale ed è stato voluto proprio per il 100° anniversario della vittoria italiana al termine di un conflitto devastante e terribile: per questo è stato concesso il patrocinio morale della Provincia di Benevento e dell’Unione Nazionale Ufficiale in congedo.

Saccomanno ha voluto ricordare, a modo suo, gli eventi di guerra che segnarono profondamente la storia d’Italia e dell’Europa: fotografa per professione, ma soprattutto per passione, la Saccomanno è affascinata dalle immagini e dalle raffigurazioni delle fasi del conflitto scolpite sul Monumento, sormontato dalla bellissima “Vittoria alata”, realizzata nel corso del Ventennio e collocata in Piazza Castello del capoluogo.

L’opera dello scultore romano autore, tra l’altro, anche di monete del Conio ufficiale, medaglie, incisioni, è stata celebrata da Saccomanno con una attenta ricerca che è stata poi sottoposta all’attenzione del visitatore.

Redazione Bn