Airola omaggia i maestri Silvino Massaro Gaetano Napolitano A loro verrà intitolata la nuova sala concerto

Domenica 11 novembre 2018, a partire dalle ore 17, l'Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola inaugurerà la nuova sala concerto in via Ferace 27 con la cerimonia di intitolazione ai due musicisti del centro caudino Silvino Massaro e Gaetano Napolitano.

Entrambi flicornisti componenti del Complesso bandistico di Airola diretto sin dal 1930 dal M° Francesco Moscato e vincitore nel 1942 de "Il trofeo del bersagliere", uno dei maggiori riconoscimenti nazionali dell'epoca per le formazioni musicali.

I due maestri, scomparsi rispettivamente nel 2001 e nel 1999, sono stati punti di riferimento per i giovani degli anni '70 e '80 che volevano avvicinarsi al mondo della musica e che si affidavano al loro insegnamento per apprendere conoscenze e competenze musicali.

"La volontà di intitolare la nuova sala concerto dell'accademia ai maestri Silvino Massaro e a Gaetano Napolitano - ha spiegato il presidente Carmine Ruggiero- è frutto di un forte senso di riconoscimento e di gratitudine che abbiamo nei loro confronti per averci iniziato alla musica e alla musica bandistica, per noi vera palestra di vita. Il loro insegnamento ancora oggi continua in molti musicisti di Airola e trova riscontro concreto nei componenti del Concerto Bandistico Città di Airola "Giacomo Puccini" diretto e coordinato dai M° Carmine De Sisto e Nicola Ianniello

La serata sarà aperta da un medley di marce sinfoniche eseguite dal Concerto Bandistico Città di Airola "Giacomo Puccini".

Seguiranno la benedizione officiata da fra Camillo Iovieno del Convento dei Frati Minori di Airola, la recita della "Preghiera del Musicista" e il Concerto del Duo PianoPhonium con i maestri M° Franco Falzarano (Eufonio) e M° Maurizio Baratta (Pianoforte).

Sono previsti, inoltre, gli interventi e i saluti del presidente regionale Acli Campania e Portavoce unico del Forum del Terzo Settore della Campania, Filiberto Parente, del presidente provinciale Acli Benevento, Danilo Parente, del presidente provinciale di AcliArteSpettacoloSannio e dell'Accademia musicale "Progetto Musica" di Airola, Carmine Ruggiero, del sindaco di Airola Michele Napoletano, dell'assessore comunale alla Cultura, Angelina Capone e della dirigente scolastica I.I.S. - Liceo Musicale "Lombardi", Marilina Cirillo.

