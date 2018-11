28° concorso fotografico "Immagini del Sannio Rurale" Presentazione calendario 2019

Sabato 3 novembre presso la Coldiretti di Benevento, in Via Mario Vetrone, si è tenuta la proiezione delle foto del calendario da tavolo 2019, realizzato con le immagini dei partecipanti alla 28° edizione del famoso concorso fotografico “Immagini del Sannio Rurale”,organizzato dal Circolo Fotografico Sannita.

Il Presidente del Circolo, Cosimo Petretti ha illustrato le bellissime opere in concorso, svelando i paesaggi che andranno a concretizzare il noto calendario da tavolo.

“La manifestazione, che conta quest’anno ventotto anni, ha visto protagonisti numerosi fotografi e ha raccolto migliaia di foto del territorio sannita.” – ha sottolineato Petretti- “La storia dei nostri luoghi è immortalata nelle fotografie di un evento che dovrebbe essere maggiormente sostenuto dalla comunità.” Ogni opera è specchio del territorio e delle sue tradizioni, riflette il legame affettivo indissolubile alla terra e alle sue miriadi di inquadrature possibili.

I dodici fotografi protagonisti del calendario 2019 sono: 1° premio in assoluto: Rodolfo Tagliaferri “Raccolta delle Olive” (Sassinoro); 2° premio in assoluto: Angelo Masone “Paesaggio Sannita” (Pietrelcina); 3° premio in assoluto: Roberto Gaetano “Valle del Volturno” (Faicchio); premio migliore fotografa donna: Domenica Morzillo “Noci a seccare” (Sant’Agata dei Goti); Guido Ansaldi “Di padre in figlio” (Morcone); Nicola Falocco “Paesaggio Collinare” (San Bartolomeo in Galdo); Nicola Sacco “Vigneti” (Benevento); Pietro Iamartino “Covoni” (Cusano Mutri); Pasquale Buonopane “Ricami di coltivazioni” (Fragneto Monforte); Salvatore Purificato “Convergenze” (Apice); Pedro Gea Gynes “Tabacco” (Benevento); Claudia Delli Gatti “Paesaggio innevato” (fraz. Terranova San Martino Sannita.

La storica manifestazione, inoltre, è scrigno di ricordi e incontri con famosi fotografi che, ancora oggi, parlano di Benevento e del suo premio Internazionale della fotografia.

La cerimonia di premiazione per il concorso fotografico “Immagini del Sannio Rurale” e per il premio Internazionale della Fotografia avverrà a Benevento nella serata di sabato 17 novembre, ore 18, presso la Biblioteca Provinciale in Corso Garibaldi. Per info: www.cfsannita.com – cell. 3487046120 – e mail: comunicazioneoltre@libero.it

Redazione Bn