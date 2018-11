Mitologica, divinità ed eroi nell’antica Grecia" Prorogata la mostra a Benevento

Prorogata fino al prossimo 23 novembre la mostra bibliografica dal titolo: “Mitologica, divinità ed eroi nell’antica Grecia” presso la Biblioteca Provinciale di Benevento “Antonio Mellusi”

La mostra avrebbe dovuto chiudere i battenti, secondo l’originario programma, con questa settimana; ma si è voluto offrire l’opportunità alle scuole per accedere ad una esposizione che è stata pensata in particolare per i ragazzi.

Infatti, la mostra sui miti del mondo greco, promossa e curata dalla Coop. Epsilon, è attiva proprio nella “Sezione dei Ragazzi” dell’Istituto di Palazzo Terragnoli, di cui è responsabile la funzionaria della Provincia Gabriella Gomma.

Con i fondi librari dedicati ai più piccoli, con pannelli ed altri strumenti didattici, gli Allievi degli Istituti Comprensivi vengono indirizzati in un percorso dedicato al fantastico, alla poesia, alla pittura: i fenomeni naturali e le questioni fondamentali dell’esistenza nell’Antica Grecia venivano interpretati, spiegati e rappresentati in un modo che risulta assai accattivante per i più piccoli e. pertanto. sollecita il loro più vivo interesse nel ripercorrere le risposte della sensibilità e della cultura greca, per esempio, alla domanda sull’insorgere dei fulmini o sullo scatenarsi delle tempeste marine.

C’è dunque più di un motivo perché le scuole promuovano una gita di istruzione in Biblioteca Provincia “Antonio Mellusi” per i ragazzi iscritti.

La mostra bibliografica “Mitologica – divinità ed eroi nell’antica Grecia” resterà attiva dunque sino a venerdì 23 novembre 2018, presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” di Benevento, con apertura tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, ed i pomeriggi di martedì mercoledì e giovedì dalle 14.45 alle 17.45. L’ingresso è libero. Per le scolaresche ed i gruppi è necessaria la prenotazione che si può effettuare telefonando in Mediateca allo 0824-21204, o inviando una mail a mediateca@provincia.benevento.it.

