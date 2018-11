Premio Anassilaos-Pitagora di Samo 2018 a Massimo Squillante Premio Anassilaos-Pitagora di Samo 2018 a Massimo Squillante

Si è tenuta a Reggio Calabria, presso l’Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria, la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze 2018, giunto alla sua 30° edizione. Tra i premiati il prorettore dell’Università del Sannio Massimo Squillante.

Nel corso degli anni il Premio Anassilaos, nelle diverse sezioni, è stato conferito anche al maestro Riccardo Muti, all’architetto Gae Aulenti, al direttore del Max Planck Institute for the History of the Science Jürgen Renn.

Quest’anno i riconoscimenti sono stati assegnati a personalità provenienti, oltre che dall’Italia, anche dalla Francia, dalla Spagna, dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Libano, dal Brasile e dalla Malesia.

Il conferimento del premio al professore Squillante è stato accompagnato dalla seguente motivazione: “Per la profonda attività scientifica nel campo dell’analisi e della modellazione di problemi economici, questioni caratterizzate da processi decisionali basati su agenti, nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi economici. I risultati conseguiti vengono accompagnati dalla complessa costituzione, da parte del prof. Squillante, di una significativa rete di collaborazioni scientifiche internazionali ed altamente interdisciplinari. Tutti questi risultati scientifici e professionali rappresentano un contributo fondamentale nel campo della scienza e della cultura nel senso più ampio”.

“Sono onorato – ha dichiarato Squillante – di aver ricevuto questo riconoscimento in una terra, la Calabria, intensamente impegnata, soprattutto recentemente come a Riace, sui temi dell’accoglienza e della collaborazione tra diverse culture, richiamati anche nella motivazione del premio”.

Tra gli altri premiati Luiz Roberto Evangelista dell’Università di Maringà in Brasile, studioso particolarmente attivo anche in Italia e con cui collabora Squillante e il maestro Jean Ferrandis, flautista di fama internazionale che ha suonato, tra gli altri con Leonard Bernstein. Entrambi sono stati invitati a visitare l’Università del Sannio e la città di Benevento.

