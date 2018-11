Il Maestro Andrea Bacchetti al San Vittorino Organizzato dal Cadmus Unisannio

Il prossimo giovedì 22 novembre, alle ore 18:30, all’Auditorium San Vittorino parte la Rassegna Cadmus Unisannio Classica 2018/2019 con il concerto inaugurale. Per la prima volta si esibirà a Benevento il noto pianista Andrea Bacchetti. Il concerto del maestro Bacchetti è stato fortemente voluto e organizzato dall’associazione musicale Cadmus-Unisannio, presieduta dal prof. Massimo Squillante, sotto la direzione artistica, per la rassegna classica, del maestro Giovanni Alvino, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Il concerto prevede un programma da grande virtuoso della tastiera, tutto dedicato al compositore Johan Sebastian Bach, col seguente programma: Suite inglese n. 5 in mi min BWV 810, Suite francese n. 5 in sol maggiore BWV 816, Suite inglese n. 2 in si minore BWV 807, Overture francese in si minore BWV 831, Fantasia cromatica e fuga in re minore BWV 903.

Il maestro Andrea Bacchetti è uno dei migliori interpreti e specialisti della musica di Bach dei nostri tempi, ufficialmente riconosciuto a livello internazionale. Le sue incisioni Di Bach, sancite da prestigiose etichette discografiche, ufficialmente apprezzate dalla critica e dal grande pubblico, investite di numerosi e prestigiosi riconoscimenti certificano e consolidano il suo apprezzato e indiscusso valore delle sue interpretazioni bachiane, tanto da esser considerate un prezioso patrimonio appartenente alla storia della discografia. È diventato famoso in TV come il pianista di Chiambretti Night. A soli 11 anni debuttava nella Sala Verdi del Conservatorio “G. VerdI” di Milano con i Solisti Veneti e da allora ha sempre portato avanti con grande maestria e dignità la sua opera musicale. Ultimamente ha inciso con il celebre violinista Uto Ughi un cd dal nome “Note d’Europa” e con la cantante Antonella Ruggiero il disco “La vita imprevedibile delle canzoni”.

La rassegna classica di Cadmus prosegue il 31 gennaio con Gianluca Giganti al violoncello e Giovanni Alvino al pianoforte. Un terzo concerto è in programma il 14 febbraio 2019 con Dimitri Ashkenazy al clarinetto e Giovanni Alvino al pianoforte.

Prossimamente sarà annunciata la Rassegna Cadmus Classica “Spazio Giovani”, dedicata a giovani emergenti talenti del panorama musicale nazionale ed internazionale.