Nuovo interessante master all'Unifortunato "Esperti in responsabilità da reato degli enti collettivi"

Sono in corso le iscrizioni per il Master 231 di II livello in “Esperti in responsabilità da reato degli Enti collettivi ex d.lgs n° 231/2001”, organizzato dall’Università Giustino Fortunato in collaborazione con il Centro Studi della Rivista 231.

Il Master 231 di II livello intende formare e qualificare una nuova figura professionale, molto richiesta nelle società e negli enti collettivi che devono dotarsi di appositi modelli organizzativi, integrandoli con la normativa anticorruzione, comprese le società in house partecipate dalla Pubblica Amministrazione.

Questo nuovo Master dell’UniFortunato si rivolge a professionisti come avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, ingegneri, dottori in scienze politiche e discipline equivalenti, nonché a tutti quei professionisti che affiancano le società e gli enti dotati di personalità giuridica e le associazioni - anche prive di personalità giuridica - nella predisposizione e nell'aggiornamento dei modelli organizzativi, e, infine, a tutte le funzioni aziendali coinvolte nel sistema 231 e ai componenti degli Organismi di Vigilanza.

Il Master 231 di II livello, si articola in 7 Moduli composte da circa 70 lezioni della durata media di 45 minuti, ed è strutturato interamente in modalità telematica, con materiale didattico disponibile su piattaforma e-learning h24/7 per consentire agli interessati di studiare nei tempi e nelle modalità a loro più congeniali, compatibilmente con l’attività professionale quotidiana.

Il percorso - la cui formazione viene erogata da 42 docenti provenienti dal mondo dell’Accademia, della Magistratura e delle Professioni, col supporto e l’assistenza di e-tutor -inizia a gennaio 2019 e termina a novembre 2019 con l’esposizione di un elaborato finale davanti alla Commissione d’esame in una delle sedi dell’UniFortunato (Milano, Roma e Benevento).

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile visitare il sito dell’Ateneo telematico al seguente link: http://www.unifortunato.eu/landing/landing231/?fbclid=IwAR25TexJAq2OpApsVrovI8-Kl-OL357dvd0t-x5Xm0finrOZdDXH3Yb3sYo

