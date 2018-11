La Fantasia in Festival a Benevento Al via il secondo festival fantasiologico

Domani pomeriggio, giovedì 22 novembre, alle 16, con i saluti del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, prenderà l’avvio il secondo Festival Fantasiologico, che quest’anno sarà ospitato nella Rocca dei Rettori a Benevento.

Alla manifestazione, ideata e curata da Massimo Gerardo Carrese, parteciperanno anche due amici del nostro Collettivo Benevento gli artisti Mario Mascia e Angelo Pescatore, che esporranno alcune delle loro opere nelle sale della Rocca.

Il Festival terminerà domenica 25 novembre e, nei quattro giorni in cui sarà attivo, darà vita a molte ed interessanti iniziative, tutte sotto l’egida della fantasia, attività che non ha connotazioni solo ludiche o artistiche, ma che spazia in tutti i campi dell’agire umano, non escluso quello scientifico.

Numerosi gli ospiti previsti, oltre a laboratori, mostre, installazioni, proiezioni di film e conversazioni. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.fantasiologo.com.

Redazione Bn