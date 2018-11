Gli studenti visitano e valorizzano il castello di Limatola Nell’ambito del progetto patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

Un momento di grande partecipazione, non solo culturale, ma soprattutto sociale ed educativa è stato vissuto dagli alunni dell’Istituto Comprensivo «Leonardo Da Vinci» di Limatola, Dugenta e Frasso Telesino che hanno visitato, insieme ad docenti ed alla dirigente scolastica Silvana Santagata, il Castello di Limatola nell’ambito del progetto patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.

Per i ragazzi è stata una speciale opportunità per riflettere sul proprio territorio e sul valore di quanto che possiede e tramanda nei secoli cogliendo l’opportunità per vivere insieme i gloriosi frammenti di storia comune.

L’occasione ha visto anche un positivo quanto particolarissimo confronto tra le «Amministrazioni Junior» sedi dei plessi dell’Istituto Comprensivo – con la presenza del Sindaco Junior di Limatola, Natalia Marotta, del Sindaco Junior di Dugenta, Carmine Formichella, e del Sindaco Junior di Frasso Telesino, Ludovica Amore – che hanno avuto l’occasione di incontrarsi, confrontarsi e dialogare sulle tematiche inerenti la scuola ma anche i diversi territori di appartenenza.

