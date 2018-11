Serata di solidarietà per aiutare le popolazioni africane Il 15 dicembre al Mulino Pacifico. Organizzata da Africa Onlus e Solot

Il 15 dicembre presso il Mulino Pacifico di Benevento ci sarà un evento promosso dall’Associazione Cotugno – Africa Onlus in collaborazione con la Solot – compagnia stabile di Benevento dal titolo “Vienici a trovare”. Una serata solidarietà e condivisione per una raccolta fondi destinati alle attività della Onlus, che da anni si occupa concretamente di portare assistenza alle popolazioni africane.

La serata si aprirà con una degustazione offerta. A seguire una presentazione dei progetti e delle attività associative a cura di Giacomo De Cunto, medico impegnato in attività di volontariato in Africa.

Il concerto di “EXODUS HUOSE GROUPE” con Ermen Boscia alla voce, Enzo Luciani alle tastiere, Franco Ciani alle percussioni, Claudio De Pietro al basso e Antonio Esposito al sassofono, concluderà l’evento.

La ONLUS Cotugno – Africa è nata una decina di anni fa, su iniziativa dell’allora Direttore generale dell’Ospedale Domenico Cotugno, con l’obiettivo di svolgere attività assistenziali e di controllo delle malattie Infettive in Africa.

Opera in Benin su due progetti principali: di aiuto ai bambini abbandonati (adozioni a distanza, sostegno all’orfanatrofio Exodus House di Tori e al centro per la malnutrizione di Zinvié) e di prevenzione e cura dei morsi dei serpenti velenosi nell’area rurale di Bassila. Realizza diversi altri interventi a sostegno di strutture locali attive da tempo e ben radicate nella realtà sociale del paese, portando tramite container, direttamente, gli aiuti raccolti in Italia.

L’ingresso è libero. L’appuntamento è alle ore 20:00 presso il Mulino Pacifico, via Appio Claudio, 56, Benevento.