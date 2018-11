Vecchie cartoline di Benevento tra storia e teatro Venerdì 30 novembre serata culturale alla Fagianella

Appuntamento con la storia di Benevento alla Fagianella, venerdì 30 novembre, in una serata culturale aperta a tutti e realizzata in collaborazione con il Collettivo Bn. Alle 18:30 verrà inaugurata la mostra di cartoline storiche dal titolo “Saluti da Benevento”. Una selezione di 99 cartoline della città, tra le più rare e significative, utili per comprendere, attraverso l’immagine fotografica, l’evoluzione urbana, ma anche sociale, della città nel corso del Novecento.

Subito dopo, alle 19:00, verrà per la prima volta presentato l’atto unico di Francesco Morante “Un piemontese a Benevento”. Si tratta di una storia che prende spunto da una cartolina autentica che, nel 1910 partì da Benevento per Torino. A scriverla fu il piemontese Balbino Giuliano, futuro ministro della Pubblica Istruzione, che, in quel 1910, dopo aver vinto il concorso per insegnare filosofia nei licei, fu assegnato, come primo incarico, al liceo classico Giannone.

Il Giuliano rimase qui a Benevento solo un anno, per poi essere trasferito altrove, e questo testo teatrale racconta, in forma di dialogo, la città di allora e le impressioni che poteva averne un piemontese che improvvisamente si trovasse calato nella nostra realtà di quel tempo. Il testo sarà letto dall’autore con l’amico e collega Maurizio Cimino, con la contemporanea proiezione di immagini fotografiche del tempo.

Si coglie l’occasione per anticipare che il Collettivo BN ritornerà, nella Rocca dei Rettori, dal 27 al 30 dicembre, con i salotti di “Percorsi sul finire dell’anno”. Nuovi ospiti e nuove storie, per condividere momenti di cultura e di socialità.