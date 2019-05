Un pomeriggio al Museo tra storia, enogastronomia e musica Sabato al Museo Archeologico di Montesarchio

Sabato 11 maggio 2019, ore 16,30, altro appuntamento della rassegna dedicata alle collezioni del museo, alla cultura, alla storia e all’enogastronomia del territorio. Il Museo archeologico del Sannio Caudino a Montesarchio accoglie archeologi, storici, scrittori, musicisti ed esperti per raccontare e diffondere la conoscenza del rilevante patrimonio culturale del Sannio.

L’iniziativa è organizzata dal Polo museale della Campania, diretto da Anna Imponente, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Montesarchio. Del libro ne discuteranno con l'autore, dopo i saluti del Sindaco di Montesarchio Franco Damiano e dell'assessore alla Cultura Morena Cecere, il direttore del museo Ferdinando Creta e la poetessa e scrittrice Anna Lisi; seguirà una visita alle collezioni del museo. “...Le donne contadine, da sempre elementi civilizzanti, rimpiangono i tempi durissimi del loro passato, non tanto del travaglio – che lenivano grazie al canto ad ogni ora del giorno – ma per la rassicurante qualità della vita sociale, grazie al mutuo soccorso e alla schietta solidarietà tra famiglie della stessa condizione.

Erano come statue scalze e fragili e – allo stesso tempo – granitiche e ben piantate alla terra, come gli asinelli alle mulattiere sassose...” (Il Solco e il Tratturo – La Via Appia)