L'uomo e il riscaldamento globale, incontro con Crescenti L'appuntamento presso il centro studi del Sannio

Il tema del riscaldamento globale al centro dell'incontro con il professor Uberto Crescenti in programma lunedì, 13 maggio, alle 17.30 presso il centro studi del Sannio. "Clima e Uomo", è il titolo scelto per l'incontro in programma a Benevento. "Si tratta della problematica relativa al cosiddetto riscaldamento globale - viene evidenziato in una nota - e alla sua corretta collocazione nel dibattito scientifico. L’occasione per capire l’esatta collocazione scientifica e storica delle problematiche che tanto affascinano la pubblica opinione. Il professor Crescenti sarà presentato dal professor Francesco Fiorillo, docente dell’Università del Sannio, e dall’avvocato Mario Collarile per una “sorprendente” combinazione tennistica al sole della Colonia Elioterapica".