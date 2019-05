Amore, amicizia e fiducia in 'Cento grammi di sole' La nuova opera dell'autrice sannita Fabiana Zollo

“Cento grammi di sole” è l’ultimo romanzo dell’autrice beneventana Fabiana Zollo. Il volume è stato presentato alla libreria Santamaria di Benevento. Un momento culturale, moderato dal giornalista Emilio Spiniello, alla presenza della dirigente scolastica Maria Buonaguro e della sociologa Marianna Passariello. I saluti iniziali, invece, sono stati affidati al presidente dell’Associazione Io x Benevento, Giuseppe Schipani.

Al centro del racconto, seconda opera dell'autrice sannita, una "storia d’amore, una grande amicizia ed un bivio inaspettato, portano la protagonista, Ronnie, a guardarsi dentro per cercare le giuste risposte. Non mancano i grandi temi delle relazioni e della fiducia, in questa che è realmente una storia di vita vissuta ed un viaggio introspettivo che coinvolge il lettore".