Premio internazionale Assteas dedicato al vino Per la terza edizione un omaggio al riconoscimento di Sannio Città Europea del Vino

E' il vino il tema scelto quest'anno per il premio internazionale per ceramiche ed arti plastiche dedicato ad Assteas. Iniziativa promossa dall'associazione culturale Xarte. “Per la terza edizione – viene evidenziato in una nota - è stato scelto il vino in onore al fatto che il Sannio è Città Europea del vino 2019. L’arte è da sempre, probabilmente anche dai tempi di Assteas (IV secolo a.c.) collegata al vino per quel connubio eterno che poi sono i piaceri della vita stessa. Il più famoso vaso di Assteas il Ratto di Europa, definito il vaso più bello del mondo, alla sua origine aveva proprio da “empirsi di libagioni” a base d’uva che veniva offerte agli amici. Il premio ha aperto anche la partecipazione alle aziende vitivinicole che in unisono ai ceramisti giudicano le ceramiche e i ceramisti giudicano il vino in una simbiosi di grande conoscenza reciproca. Il Presidente, Maurizio Caso Panza, pertanto ricorda che il 30 maggio sarà il termine ultimo per aderire all'iniziativa”.