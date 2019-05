Arte, musica e web al Museo del Sannio L'evento in occasione della Giornata intenzionale dei musei

In occasione della Giornata Internazionale dei musei, sabato 18 maggio, presso il Museo del Sannio di Benevento è in programma “Spotify Day”. L’iniziativa, ideata e curata da Mediateur per la Provincia di Benevento, unisce arte, musica e web attraverso la popolare piattaforma di streaming musicale, che accoglierà i brani suggeriti dagli utenti dopo la visita. “Spotify Day” del Museo del Sannio, inserito nel calendario della Giornata Internazionale dei Musei 2019 promossa da Icom, consentirà ai visitatori dell’Istituzione culturale di "costruirsi una propria colonna sonora in relazione ai beni culturali ammirati: durante la giornata, infatti, tutti gli ospiti saranno invitati ad “ascoltare il museo” e a segnalare uno o più brani, ispirati dagli ambienti, dalle collezioni o da una particolare opera. Le loro scelte musicali verranno quindi pubblicate sul profilo Spotify del Museo del Sannio, all’interno di una specialeplaylist, per essere sempre accessibili attraverso smartphone, tablet o pc".

"Per tutto il fine settimana inoltre - viene evidenziato in una nota - i visitatori del museo troveranno indicati lungo il percorso espositivo i suggerimenti musicali di chi li ha preceduti, da ascoltare sul proprio smartphone, per accompagnare la visita con una inedita colonna sonora. L’originale giornata al Museo del Sannio rientra nel più ampio progetto "Spotify al museo", ideato e curato da Mediateur, grazie al quale il principale Museo della Provincia di Benevento segue la scia delle grandi realtà internazionali, aprendosi a una innovativa esperienza di contaminazione per coinvolgere pubblici nuovi e diversi. Sono migliaia le Istituzioni culturali in tutto il mondo che aderiscono alla medesima iniziativa nel nome del motto “Musei come hubculturali: il futuro della tradizione”, organizzando eventi innovativi e attività che coinvolgono il pubblico in maniera attiva e originale".