Mostra di pittura tradizionale cinese, taglio del nastro Alla Rocca dei Rettori "Girovagando sotto le mura"

Inaugurata presso la Provincia di Benevento, alla Rocca dei Rettori, “Girovagando sotto le mura. Mostra di pittura tradizionale cinese” con i pittori Han He, Li Junlin, Li Chuyang e Yao Yuan dell’Accademia di Pittura del Palazzo Presidenziale di Nanchino.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, in un messaggio ha ringraziato l’Istituto Confucio di Napoli, l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, la Shangai International Studies University e il Confucius Institute Headquartersche, per aver promosso l'evento alla Rocca dei Rettori, in collaborazione con il Dirigente scolastico della Scuola Primaria Bilingue di Benevento, Giuseppe Ciampa, nell'ambito di un progetto didattico di questo Istituto per lo studio del cinese.

Di Maria ha ricordato che, a ragione delle sue funzioni storiche di "Porta Somma", la Rocca dei Rettori è sempre stato il luogo di incontro tra genti e culture diverse ed ha auspicato il più grande successo dell'evento che consente ai visitatori di ammirare l'uso da parte degli artisti del pennello sottile, nella tecnica “gongbihua”, tipica della tradizione artistica cinese.