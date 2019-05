Festa di Primavera, una serata eco friendly con le Ebbanesis Domenica alle 20.30 al Mulino Pacifico tra musica, arte, teatro e sapori del territorio

Domenica 26 maggio, il giardino del Mulino Pacifico ospiterà la Festa di Primavera promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento. Una serata Eco Friendly con musica, arte, teatro e sapori del territorio.

Si inizierà alle 20.30 con le Ebbanesis, due voci e una chitarra che collaborano in totale armonia dando vita a “Serenvivity”, uno spettacolo caratterizzato dalla vis comica che le due artiste riescono a dare sia ai classici della canzone napoletana sia a brani di respiro internazionale da loro adattati in napoletano. Alle 22.30, saliranno sul palco i Sisma, giovani promesse del panorama musicale italiano, concorrenti di Sanremo Giovani, Festival della Canzone italiana. Chiuderanno la serata le note Groove Beats di Luca DV. L’installazione mixed media [Sound*(Voice_planimetry Vs. Morph_hands)] responsorial a cura di Luigi Furno (.furiaLAB) farà da sottofondo artistico all’intera serata.