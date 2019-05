Riverberi, tocca a Roy Paci e Carmine Ioanna Domani sera a San Nicola Manfredi nuova tappa per il festival diretto da Luca Aquino

Dopo lo straordinario numero di presenze (oltre 1500) fatto registrare ad Apice per il concerto di Fabio Concato, l’edizione 2019 di “Riverberi - Appia in Jazz” riprende domani sera con la tappa di San Nicola Manfredi, che ospiterà il concerto “Duo Then Ø” del trombettista siciliano Roy Paci e del sassofonista irpino Carmine Ioanna, uno spettacolo che sta stupendo la critica in giro per l'Italia. L’evento è in programma alle 21.30 in piazza Roma, nei pressi del Santuario di San Nicola Vescovo. In caso di maltempo, verrà dirottato nella Chiesa di Santa Maria del Fosso, a pochi metri e all’interno del Santuario. A a fare da apripista all’esibizione di Roy Paci e Ioanna, il sassofonista sannita Federico Califano, che alle 21.00 sempre in piazza a San Nicola presenta il suo progetto “Lacio Drom”. Al seguito della carovana di Riverberi anche la mostra fotografica “Belvederi e Paesaggi sull’Appia Antica”, curata da Luca Vernacchio con scatti dei coni ottici dell’Antica Direttrice Romana. L’accesso ai concerti è totalmente gratuito. Prevista anche una degustazione gratuita di vini del territorio.

La prossima sosta del festival itinerante "Riverberi - Appia In Jazz” è in calendario per domenica 2 giugno a San Nazzaro, con la performance di Raiz e Radicanto (“Neshama”) preceduti da Donato Zoppo che, intervistato da Mario La Monaca, presenta il suo ultimo libro “Il Nostro Caro Lucio. Storia, canzoni e segreti di un gigante della musica italiana”, dedicato a Battisti.