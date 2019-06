Riverberi, ci sono Raiz e Radicanto Domani nella villa comunale di San Nazzaro

Nel suo secondo weekend di programmazione Riverberi raddoppia e domani a San Nazzaro, nell’incantevole scenario della Villa Comunale, alle 21.30 propone il concerto di Raiz, lo storico cantante degli Almamegretta, che con i Radicanto (formazione musicale pugliese che spazia dal folk alla canzone italiana d’autore) presenta il nuovo disco “Neshama”, prodotto da Arealive con il contributo di Puglia Sounds. “Neshama” è l’omaggio di Raiz e dei Radicanto alla musica e ai testi paraliturgici della tradizione degli ebrei di origine spagnola. Chi ha avuto la fortuna e la possibilità di ascoltare il progetto dal vivo in questi ultimi mesi, forse ha potuto assaggiare qualcosa di questa musica non usuale e quindi ancora più preziosa. E domani questa possibilità sarà data a l pubblico di Riverberi che accorrerà a San Nazzaro.

Ad aprire la serata, alle ore 19.00 la presentazione del nuovo libro di Donato Zoppo “Il Nostro Caro Lucio. Storia, canzoni e segreti di un gigante della musica italiana). L’autore per l’occasione sarà intervistato dal giornalista e conduttore radiofonico Mario La Monaca.

Al seguito della carovana di Riverberi anche la mostra fotografica “Belvederi e Paesaggi sull’Appia Antica”, curata da Luca Vernacchio con scatti dei coni ottici dell’Antica Direttrice Romana. L’accesso ai concerti è totalmente gratuito. Prevista anche una degustazione gratuita di vini del territorio.

La prossima sosta del festival itinerante "Riverberi - Appia In Jazz” è in calendario per venerdì 7 giugno a San Martino Sannita, con Francesco Cafiso e Dario Deidda in “A New Trip”, preceduti da Angelo Nenna con “Autostop”.